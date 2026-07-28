Şarkıcı Gülben Ergen, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Adliye girişinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergen, yaşanan süreçle ilgili duygularını paylaşarak bağış yapan biri olarak kendisini mağdur hissettiğini söyledi.

ADLİYE ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Ahbap soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak isimler arasında yer alan Gülben Ergen, Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ünlü sanatçı, ifade işlemleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR"

Süreç nedeniyle üzgün ve kırgın olduğunu belirten Ergen, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum, bağış yaptığım için. Bütün iyi niyetli insanlar gibi" dedi.

"ÇOCUKLARIN HARÇLIKLARINDAN BİRİKTİRDİKLERİ PARALAR DAHİL OLDU"

Yapılan bağışların iyi niyetle gerçekleştirildiğini vurgulayan Gülben Ergen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu. Çok üzgünüm ve kırgınım."