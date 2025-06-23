Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz gün Bolu ziyaretinde Suriye'de 300 yataklı kalp damar hastanesini açılacağını duyurmuştu.

'SURİYE'DE 300 YATAKLI HASTANE AÇIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, "Bugün kardeşimiz Suriye'de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Şam ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimize de iyi sağlık hizmeti sunması için desteklerimizi sunacağız. Protokolleri imzaladık, çok kısa zamanda Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı kalp damar hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yansıması olarak oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz" diye konuşmuştu.

'SUYUMUZ ISINIR MI?'

Memişoğlu'nun açıklamasına tepki gösteren şarkıcı Gülben Ergen, X hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Gazeteci Fatih Altaylı'ya hitaben yazdığı 'Suyun ısındı' sözlerine göndermede bulunan Ergen, "Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız değil mi? Bizim devler hastanelerimizde MR randevusu almak için haftalarca sıra bekleyen hastalarımızı, SMA ve DMD hastası çocuklarımızın ailelerinin tedavi masraflarından bahsetmemeliyiz değil mi?" ifadelerini kullandı.