Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümünün aydınlatılmasını isteyen Gülben Ergen'e soruşturma açıldı.

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in Fatmanur Çelik ve Hifa İkra hayattayken de yardım taleplerine karşılık verdiği biliniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde Fatmanur Çelik ve sekiz yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler, 2 Mart akşamı ölü bulunmuştu.

Çelik, eski eşi A.Ş.'nin kızını üç yaşından beri istismar ettiği iddiasıyla bir yıl önce dava açmıştı.

Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı.

Çelik ayrıca A.Ş.'nin kendisine tecavüz ettiğini ve sonrasında ailesi tarafından zorla evlendirildiğini iddia etmişti.

Zeytinburnu'ndaki acı olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmişti.