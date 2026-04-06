Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümünün aydınlatılmasını isteyen Gülben Ergen'e soruşturma açıldı. Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullanmıştı... ADLİYEYE GELDİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Ergen, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi’ne geldi.

