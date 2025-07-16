Gerginlikleri 1990'lara uzanan Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında sular durulmuyor. Serengil bu kez isim vermese de Ergen'in ailecek paylaştığı kareye imalı bir gönderme yaptı.

GÜLBEN ERGEN'E Mİ GÖNDERME YAPTI?

Eski eşi Mustafa Erdoğan ve 3 çocuğuyla Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, 'Baba Bodrum'da' notuyla ailecek çekildikleri bir kareyi paylaştı. O gönderiye çok sayıda yorum gelirken, Seren Serengil'in 'Goril ailesi' imalı paylaşımı kafaları karıştırdı.

TAKİPÇİLERİ AYNI GÖRÜŞTE

Takipçileri, Serengil'in bu göndermeyi Gülben Ergen'e yaptığı görüşünde.