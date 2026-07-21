GÜLBEN ERGEN'İN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Gülben Ergen, plajda geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti. Üç çocuk annesi ünlü şarkıcının fit görünümü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Leopar desenli bir bikini tercih eden Gülben Ergen, iskelede ve şezlongda dinlenirken objektiflere yansıdı.
GÜN BOYUNCA GÜNEŞLENDİ
Denize girmeyi tercih etmeyen ünlü şarkıcı, gün boyunca güneşlendi. Ergen, bu sırada yanına gelen küçük hayranlarıyla da yakından ilgilendi.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar fotoğrafların photoshop ile düzenlendiğini iddia ederken, bazı kullanıcılar ise Ergen'in üç çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruduğu yorumunda bulundu.
Günün Trend Haberleri
Gülben Ergen ise sosyal medyada gündem olan bu yorumlarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
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