Gülben Ergen’in eski eşi olan gazeteci Erhan Çelik hakkında, boşanma sürecinde bulunduğu Özlem Gültekin Çelik’e yönelik şiddet ve tehdit iddialarıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

14 AY HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre mahkeme, Erhan Çelik’in eşine yönelik tehdit içerikli eylemlerde bulunduğu ve fiziksel şiddet uyguladığı kanaatine vararak sanığı “kadına karşı tehdit” ile “eşe karşı basit yaralama” suçlarından toplam 14 ay hapis cezasına mahkum etti.

DENETİM SÜRESİNDE YENİ BİR SUÇA KARIŞTI

Kararda, Çelik’in geçmişte eski eşi Gülben Ergen’in şikâyeti üzerine yürütülen çeşitli davalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarından yararlandığı, ancak denetim süresi içinde yeni bir suça karıştığının belirlenmesi nedeniyle bu durumun dosyada dikkate alındığı ifade edildi.

‘ZİNCİRLEME TEHDİT’ SUÇUNU OLUŞTURUYOR

Gerekçeli kararda, sanığın eşine gönderdiği çok sayıdaki mesajın tehdit niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Dosyaya giren mesajlarda yer alan ifadelerin mağdur üzerinde korku ve baskı oluşturacak içerikte olduğu değerlendirilirken, söz konusu yazışmaların aynı amaç doğrultusunda ve süreklilik göstererek gönderildiği belirtilerek “zincirleme tehdit” suçunun oluştuğu sonucuna varıldı.

İNCELEMELERLE DESTEKLENDİ

Mahkeme ayrıca, araç içerisinde yaşandığı öne sürülen fiziksel saldırının tanık beyanları, güvenlik kamerası kayıtları ve bilirkişi incelemeleriyle desteklendiğini kaydetti.

KORUMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Davanın kamuoyuna yansımasının ardından, Erhan Çelik ile Gülben Ergen arasında geçmiş yıllarda yaşanan hukuki süreçler de yeniden gündeme geldi. Ergen’in daha önce aile mahkemesine başvurarak eski eşinin kendisine yönelik tehdit, şiddet ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü ve koruma talebinde bulunduğu hatırlatıldı.