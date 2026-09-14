Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaz tatili sona ererken Gülben Ergen de tatilinin son gününü değerlendirdi. Yazlık evini kapatan ve son kez denizin tadını çıkaran ünlü şarkıcı, gün boyunca yaptığı paylaşımlarla yaz mevsimine veda etti.
YAZLIĞI KAPATTI, DENİZE GİRDİ
Gülben Ergen, yaz tatilinin son gününü güneşli havanın tadını çıkararak geçirdi. Yazlık evindeki son hazırlıklarını tamamlayan şarkıcı, fırsat bulmuşken denize girmeyi de ihmal etmedi.
Ergen, tatilinin son gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
“BUGÜN YAZIN SON GÜNÜDÜR”
Yaz tatilinin bitişine gönderme yapan Gülben Ergen, paylaşımında “Yarın okullar açılıyorsa bugün yazın son günüdür” ifadelerine yer verdi.
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Şarkıcı, başka bir paylaşımında ise “Unutulan eşyaları toparlayan, yazlık evi kapatan, fırsat bu fırsat deyip denize dalan, Ağustos doğumlu bir yaz sevdalısı başak kadını” notunu düştü.
Gülben Ergen’in yaz tatiline veda ettiği renkli kareler takipçilerinden de ilgi gördü.
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