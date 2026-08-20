Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gülben Ergen, bu kez gençlik yıllarından bir fotoğrafla dikkat çekti. 53 yaşındaki şarkıcı, lise dönemine ait karesini Instagram hesabından yayınlayarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü. LİSELİ GÜLBEN'İ PAYLAŞTI Gülben Ergen, lise yıllarında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine nostaljik bir sürpriz yaptı. Gençlik yıllarına ait kare kısa sürede ilgi gördü. Ünlü şarkıcı, fotoğrafına "Okulun havalı kızı liseli Gülben" notunu ekledi. Ergen'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU Son dönemde Instagram'da başlattığı ücretli abonelik sistemiyle gündeme gelen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Şarkıcının bu kez geçmişinden bir kareyi takipçileriyle buluşturması, takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.

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