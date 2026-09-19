Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Vasiyetini sağlığında yazdığını duyuran Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Belki de her anne için. 35 sene hiç durmaksızın çalıştım.

Ayağımı gazdan çekip, zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim.

Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım ve avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan çocuklarımın babası. Huzurla ve güvenle"

KADİR İNANIR'IN MİRASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ergen'in açıklamaları Kadir İnanır'ın mirası sonrası çıkan tartışmaların ardından geldi. Kadir İnanır’ın gayrimenkullerine ilişkin vasiyetinin açıklanacağı gün, yeğeni Levent İnanır basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

‘İRADE SORUNU VARDI’

Levent İnanır, vasiyetin içeriğinden bağımsız olarak dayısının sağlık durumuna dikkat çekerek, “Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. Ağır tedaviler ve ağır ilaçlar kullanıyordu” ifadelerini kullanmıştı.

‘SORU İŞARETİ VAR’

Vasiyetin üç kez değiştirildiği iddiaları da sorulan İnanır, değişikliklerin yapıldığını doğrularken içeriği bilmediklerini söyledi. 2015’te hazırlanan vasiyetin 2022’de iki kez değiştirildiğini belirten İnanır, bu durumun kendileri açısından soru işareti oluşturduğunu ifade etmişti.

‘KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL’

İnanır, Kadir İnanır’ın geçirdiği sağlık sorunlarına ilişkin ise, “Altı yılda üç kere beynine pıhtı attı. Yoğun bakım ve entübe dönemleri oldu. Kolay değil o süreç” ifadelerini kullanmıştı.

‘BÖYLE BİR BİATIN KARŞILIĞI YOK MU?

Aile içerisindeki bağlılığa da vurgu yapan Levent İnanır, bazı yeğenlerin yetim olduğunu ve yıllardır Kadir İnanır’a büyük saygı gösterdiklerini belirterek sözlerini “Abim dayımın yanında sigara içmezdi, böyle bir saygı vardı. Böyle bir biatın karşılığı yok mu? Türk hukuku da var, Allah’ın adaleti de var” ifadeleriyle tamamlamıştı.