Gülben Ergen, geçen ay Diyarbakır'da 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran adına anaokulu açmıştı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen katkıda bulunanlara teşekkür etmişti.

Demet Akalın ise "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan Ailesi'ne ayıp oldu" diyerek tepki göstermişti.

Ergen de bu eleştiriye şu sözlerle karşılık vermişti: "Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram hesabından 'teşekkür' beklediğini düşünemedim. Ben WhatsApp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."

Akalın, bu cevap sonrası Ergen'i takipten çıkmıştı.

"KOYUN CAN KASAP MAL DERDİNDE"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreci hakkında sesi soluğu çıkmayan ve hatta tek bir paylaşımda da bulunmayan Demet Akalın bu kez Gülben Ergen'i engelledi. Kriz iyice büyüdü. Ergen "Koyun can derdinde, kasap mal" diye yazdı.

Demet Akalın ise bu sözlere sert bir yanıt verdi: "Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet, takipten çıktım! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim... Neyse, konu Narin olmasa!" dedi.

"KURTULDUK AŞK ÇİÇEĞİM"

İrem Derici de olaya dahil oldu. Derici, '@yorum.ifsa' isimli Instagram hesabının Demet Akalın ve Gülben Ergen kavgasına yer verdiği gönderisinin altına Gülben Ergen'i etiketleyerek, "Kurtulduk aşk çiçeğim, kulübe hoş geldin" diye yazdı.