Gülben Ergen, yüzünün tamamına yaptırdığı gençleştirme işlemi sonrası ortaya çıkan değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. İşlemin ardından kendisini 10 yıl geriye gitmiş gibi hissettiğini söyleyen Ergen, “Ben de bir değişiklik yok, ben kendim gibi duruyorum” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL OLDUM, 10 YIL GERİYE GİTTİM”

Yüz gençleştirme işlemi sonrası konuşan Gülben Ergen, ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Ergen, “Doğal oldum, 10 yıl geriye gittim. En istediğim şeydi. Yüzüm küçüldü, inceldi. Ben de bir değişiklik yok, ben kendim gibi duruyorum” dedi.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gülben Ergen’in işlem sonrası görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Kullanıcıların bir kısmı Ergen’in yeni halini beğenirken bazıları ise değişimi eleştirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü şarkıcıyı gazeteci Nazlı Ilıcak’a benzetti.