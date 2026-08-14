Gülben Ergen, bu kez estetik dokunuşuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yüzüne uygulanan "tüm yüz gençleştirme" (YouLift) işleminin ardından yeni görünümünü değerlendirdi.

Ameliyatsız olarak gerçekleştirilen uygulamanın ardından ilk kez aynaya bakan Ergen'in tepkisi de kameralara yansıdı. Yüzündeki değişimi yakından inceleyen şarkıcının, ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğu görüldü.

"DOĞAL İFİSAMIN DEĞİŞMESİNİ İSTEMEDİM"

Ergen, işlem öncesinde yüz hatlarında daha belirgin bir görünüm istediğini ancak doğal ifadesinin değişmesini istemediğini dile getirdi. Uygulamanın ardından aynadaki görüntüsünü inceleyen ünlü şarkıcı, yeni görünümünü beğendiğini belirtti.

Yıllardır ekran ve sahnelerde yer alan Ergen, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiriyor. Bu kez ise ameliyatsız gençleştirme uygulaması sonrası ortaya çıkan görünümüyle dikkat çekti.