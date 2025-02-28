2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi'ye ilk veda eden isim ise Gülçin Ergül olmuştu.

"BUNU KİMSE BİLMİYOR"

Kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül, Hepsi grubundan ayrılmasını "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlattı.

Katarsis programına konuk olan 39 yaşındaki şarkıcı, o dönemde kendisini en çok zorlayan şeyin yanlış anlaşılmak olduğunu söyledi.

Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de grubun diğer üyelerine zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, gözyaşlarına hakim olmadı.

"BEN GRUBU BOZMUŞUM GİBİ ALGILANIYOR"

O dönem hakkında çok kötü söylemler olduğunu söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir." dedi.

Ergül, "Biz daha önce 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında" itirafında bulunurken sözlerine şunları ekledi:

"Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde."

Katarsis programının ardından, sosyal medyada Gülçin'e destek mesajları yağarken, Hepsi'nin diğer üyelerinden Cemre Kemer ise linç dolu mesajlara maruz kaldığını söyledi.

Kemer, Instagram hikayesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir sabah kalkıyorum DM kutusu linç tarzı, ön yargılı, bilip bilmeden, tanımadığım, tanıdığım ama yıllardır konuşmadığım... Konuşmasan böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır sarmal gibi."