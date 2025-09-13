Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Santırcıoğlu'nun Yılmaz Güney hakkında sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Oyuncu, "İkiyüzlü ahlak anlayışınızdan bıktık. Yılmaz Güney bir katildir. 'Ben katil ve kadın düşmanı olmasına rağmen seviyorum' deyin bari" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN CİNAYET

Yılmaz Güney için 'Endişe' filmi dönüm noktasıydı. 13 Eylül 1974 gecesi set ekibi Adana Yumurtalık'ta bir restoranda mola verdi. İçki şişeleri boşalırken Yılmaz Güney havaya ateş edince yan masada oturan Hakim Sefa Mutlu sinirlendi. Çıkan kavgada Mutlu, tek kurşunla öldü. Güney yargılama sonucu asli fail olarak 19 yıla mahkum oldu.

9 Ekim 1981 tarihinde izinli çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'ne geri dönmedi. Antalya'nın Kaş ilçesinden bir tekne ile Yunanistan'ın Meis adasına kaçtı, ardından da Fransa'ya gitti. Paris'te 'Duvar' adlı filmi çekmeye başladığı günlerde mide kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sonuç vermedi ve 9 Eylül 1984'te hayatı noktalandı.

111 filmde senarist ve yönetmen olan, 45 filmde başrol oynayan Yılmaz Güney'in hayatı Paris'teki Père Lachaise Mezarlığı'nda son buldu.

SAVCU ÖĞÜTCAN: ADALET YANILTILMAK İSTENDİ

Cinayete el koyan dönemin Yumurtalık Savcısı ve DYP Adana eski Milletvekili Yalçın Öğütcan, yıllar sonra bu olayı ve yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Yılmaz Güney o gece yemek masasında 'Filmde kurşun sesi iyi duyulmuyor' diyerek tabancasını havaya doğru ateşliyor. Hakim Sefa Mutlu da yan masada ve tepki gösteriyor. Alkolün etkisi ve sözlü sataşma ile kavga çıkıyor, silah bir kez daha ateşlenince hakim vuruluyor. Yılmaz Güney'i gözaltına aldık. İlk sözü 'Ben hümanist bir insanım' oldu. Yeğeni Abdullah Pütün, elinde silahla gelip suçu üstlense de masada oturduğu yeri bile gösteremedi. Tanıklar ise 'O sırada tuvaletteydim, görmedim' diye ifadeden kaçındı. Tuvalet iki kişilik ama 20 kişi tuvalette olduğunu söyledi. Yanlış yönlendirme ile adaleti yanıltmaya çalıştılar. Ateş edip ölüme sebebiyet veren Yılmaz Güney'di ancak hedef gözetilerek işlenmiş planlı bir cinayet değildi. Bir anlık fevri hareketler, bu sonucu doğurdu."