

Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek ile kız kardeşi Gülden Karaböcek arasındaki küslük yıllar öncesine dayanıyor...

Yapımcı Atilla Alpsakarya ile 1964 yılında evlenen Neşe Karaböcek, o dönem 18'inden küçük olan kız kardeşi Gülden'in ünlü olmasını istemiyor, onu engellemeye çalışıyordu. Ancak Gülden şarkıcı olup ünlenmekte kararlıydı. Bu sırada kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrenen eşi Atilla Alpsakarya'dan boşandı.

Ve Alpsakarya sayesinde 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter', 'Sevmeyeceğim' şarkılarıyla ünlenen Gülden Karaböcek, eski eniştesiyle evlendi. Gülden Karaböcek yıllardır "yuva yıkan kardeş" olarak tanındı.

Ve iki kız kardeş hâlâ küs...

"AFFETMEDİM"

Şimdi ise Neşe Karaböcek'in 'İşte Benim Masalım' adlı kitabı gündem oldu.

Geçen günlerde muhabirler Gülden Karaböcek'in eski eşiyle evlenmesi konusunun kitapta yer alıp almadığı sorusu üzerine Karaböcek "Evet değindim. Ona da değindim ama küçük bir şey olarak, teferruatlı anlatmadım. Çünkü onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Daha usturuplu yazmaya çalıştım" dedi.

"Kız kardeşiniz mi?" sorusuna ise "Yok, affetmedim" yanıtını verdi.

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Karaböcek, uzun yıllardır konuşulan olay ilişkiyi kitabında şu sözlerle anlattı:

"İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kiminle mi? Kız kardeşim Gülden’le. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evliyken evimizde yüzüme riyakârca baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde. Öğrenir öğrenmez boşanmak için hemen mahkemeye başvurdum. Alper'imin velayetini istedim. Sözde eşim olacak Atilla boşanmamak için telaşla dostların yardımını istedi. Kararımdan asla dönmeyeceğimi kesin bir ifadeyle söyledim. Bir gün kapıma geldi, açmadım. Ağlayarak af diliyordu. Mahallemizin bekçisi sevgili Mehdi Bey geldi, onu tutup götürdü. Şu önemli ayrıntıya dikkat edin lütfen: Kapıyı açsaydım, barışsaydım, ne yapacaktı? Kız kardeşim Gülden'i ortada bırakacaktı. Skandal malzemesi bir kurban olarak. Vicdana bakın."

"GERÇEKLERİ YAŞAYAN DEĞİL YAŞATANDAN DİNLEYİN"

Kitabın gündem olmasının ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Düzgit, "Neşe Hanım'ın çıkardığı kitapta yazılanların hepsi kesinlikle gerçek değildir. Geçmiş geçmişte kalmalı. Her iki tarafın da çocukları var. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Umarım bu kitap bir barışma sebebi olur" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı videonun ardından bir açıklama daha yapan Düzgit, "Konuyla ilgili yaptığım açıklama farklı anlaşılmıştır. Her iki tarafa da saygı duyduğum için susuyorum. Gereksiz yorum yapmak yerine zamanını bekleyin. Gerçekleri bir de yaşayan değil, yaşatan kişiden dinleyin. Saygımı bozmak istemiyorum çünkü annemin artık üzülmesini istemiyorum" dedi.