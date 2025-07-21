BKM imzalı ve Ali Sunal’ın moderatörlüğünde yayınlanan program, geçtiğimiz günlerde 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 13. sezon hazırlıkları devam ederken gelen bu ayrılık, dizinin takipçileri tarafından sürpriz olarak karşılandı.

Daha önce programa konuk olarak katılan ve son üç sezondur ana kadroda yer alan Hasibe Eren, “Güldür Güldür Show”da geçirdiği süre boyunca seyirciden büyük ilgi görmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu, sezon sonunda ekipten ayrıldı ve şu sıralar yeni TV ve dijital projeleri değerlendiriyor.

Güldür Güldür Show’un geçen sezon kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren gibi isimler yer alıyordu.

Yeni sezon öncesinde kadroya başka bir ismin dahil olacağına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hasibe Eren’in yerini kimin alacağı ise merak konusu.