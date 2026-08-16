Erkek'in paylaşımının ardından nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. Oyuncu daha önce zayıflama sürecini anlatırken tek bir yönteme bağlı kalmadığını, beslenmesine dikkat ettiğini ve düzenli spor yaptığını söylemişti. Süreçte bunların yanında bazı özel uygulamalardan da yararlandığını belirtmişti.

20 KİLOLUK DEĞİŞİMİNİ PAYLAŞTI

Ecem Erkek, sosyal medya hesabında geçmişte çekilmiş bir fotoğrafıyla son halini bir araya getirerek toplamda 20 kilo verdiğini duyurdu. Oyuncunun yıllar içindeki değişimini gösteren paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Erkek'in kilo verme sürecinin temelinde beslenme düzeni ve spor bulunuyor. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamada iyi beslendiğini ve spor yaptığını belirtirken, bunlara ek olarak bazı özel yöntemlerden de destek aldığını ifade etmişti.

ÖZEL UYGULAMALARDAN DA YARARLANDI

Ecem Erkek'in sözünü ettiği özel yöntemlerin ne olduğu da merak edildi. Bazı eski haberlerde oyuncunun bölgesel incelme amacıyla uygulanan Lipowaves Premier adlı yöntemden yararlandığı öne sürüldü. Ancak Erkek'in kendi açıklamasında bu uygulamanın adını vermediği için bunu kesin olarak kullandığını söylemek mümkün değil.

Oyuncunun kendi sözleriyle doğrulanan bölüm ise daha net: beslenmesine dikkat etti, düzenli spor yaptı ve süreci bazı özel uygulamalarla destekledi. Son paylaşımıyla da zaman içinde verdiği toplam kilonun 20'ye ulaştığını açıklamış oldu.