Merkezefendi Belediyesi, Yenişafak Mahallesi'nde oluşturduğu Lavanta Bahçesi'nde bu yılın hasat çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 35 dekarlık alanda yetiştirilen 15 bin lavanta bitkisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla toplandı. Hasadı tamamlanan lavantalar, damıtma işlemlerinin ardından doğal lavanta yağı olarak şişelenerek değerlendirilecek.

15 BİN LAVANTA TEK TEK TOPLANDI

Hasat öncesinde bahçede bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, olgunlaşan lavantalar ekipler tarafından özenle biçildi. Toplanan lavantalar, yağ elde edilmesi amacıyla damıtma sürecine alınacak. Üretilecek doğal lavanta yağlarının şişelenerek kullanıma sunulması planlanıyor.

HEM ÜRETİME HEM DE KENT ESTETİĞİNE KATKI SAĞLIYOR

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Lavanta Bahçesi'nin yalnızca üretim açısından değil, ilçeye kazandırdığı görsel değer bakımından da önemli bir proje olduğunu belirtti.

Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Verimsiz arazileri üretime kazandırmak ve ilçemize yeni bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz Lavanta Bahçesi, her geçen yıl daha da gelişerek kentimize değer katıyor. Mor rengiyle doğaya ayrı bir güzellik katan bahçemiz, hem hemşehrilerimizin yoğun ilgisini görüyor hem de üretime katkı sağlıyor. Bu yılki lavanta hasadımızı da başarıyla tamamladık. Büyük bir özenle topladığımız lavantaları şimdi damıtma sürecinden geçirerek doğal lavanta yağına dönüştüreceğiz. Merkezefendi’nin eşsiz kokusunu taşıyan bu lavanta yağları, ilçemizin doğal zenginliğini şişelere taşıyarak yaşamın her anına eşlik edecek.”

LAVANTA YAĞLARI ŞİŞELENECEK

Hasat edilen lavantalardan elde edilecek doğal yağların şişelenmesiyle birlikte, ilçenin tarımsal üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.

LAVANTA YAĞI YÜKSEK KATMA DEĞER SAĞLIYOR

Lavanta, kozmetik, aromaterapi, kişisel bakım ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılan değerli bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Hasat edilen çiçeklerden damıtma yöntemiyle elde edilen saf lavanta yağı, üretim miktarının sınırlı olması nedeniyle yüksek katma değerli ürünler arasında yer alıyor. Piyasada 1 litre saf lavanta uçucu yağı, üretim kalitesi ve lavanta türüne bağlı olarak yaklaşık 6 bin 500 ila 8 bin TL arasında alıcı bulabiliyor. Merkezefendi Belediyesi ise bu yılki hasattan elde edilecek lavanta yağlarının satışına ilişkin fiyat veya satış takvimini henüz açıklamadı.