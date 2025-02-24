AKP’nin 8. Büyük Kongresi’nde 75 kişilik MKYK yeniden seçildi. Mevcut isimlerden 33 isim yerini korurken, 42 yeni isim listeye girdi. Genel Başkan Yardımcılarından sadece Vedat Demiröz liste dışında kaldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah’tan transfer edilen milletvekilleri listeye alındı. GP’den istifa eden Serap Yazıcı ve daha önce istifa eden Nedim Yamalı da yeni MKYK’da kendine yer buldu.

HEPSİ MKYK’DA: Erdoğan, 2001’den beri sürekli tek aday olarak girdiği kongreden yeniden genel başkan seçildi. AKP, İYİ Parti’den son dönemde sürekli vekil transferi yapıyordu. Dün de Ünal Karaman ve Salim Ensarioğlu’na AKP rozeti takıldı. Karaman’la birlikte daha önce partiye katılan eski İYİ Partili Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz, Nebi Hatipoğlu ve Dursun Ataş MKYK’ya seçildiler.

İŞ DÜNYASI: Kalyon Holding’den Hilal Kalyoncu, NG Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Pelit Pastaneleri’nin gelini Nilhan Ayan, 360 Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Terzioğlu da yönetime girdi.

PENSİLVANYA ZİYARETÇİSİ: 2012’de Pensilvanya’ya giden AKP heyetinde yer alan Mustafa Özkan’ın MKYK’ya girmesi sürpriz olarak yorumlandı. FETÖ elebaşı Gülen’in dizinin dibinde oturduğu fotoğrafı medyaya yansımıştı.

ÇOCUKLARI MKYK’DA: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, Muğla Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın da listede.

KABAKTEPE SÜRPRİZİ: Üsküdar ve Beyoğlu Belediye Başkanlığını kaybeden Haydar Ali Yıldız ve Hilmi Türkmen MKYK üyesi yapıldı. İstanbul İl Başkanlığı’ndan alınan Osman Nuri Kabaktepe ise listeye giremedi.

KÜRTLER YOK, ÜLKÜCÜ AĞIRLIĞI: Listede Kürt isimlerin azlığı dikkat çekti. İYİ Parti’den geçen 5 isim ile MHP’den Zakir Avşar da yer aldı.

‘10’ TRANSFERİ: Avrupa’da futbol oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye geçen Mesut Özil de AKP MKYK üyesi yapıldı.

