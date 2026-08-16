Gülenay Kalkan, “Güller ve Günahlar” dizisinin yeni sezonu öncesinde Amerika’ya gitti. Bir gün Hollywood’un ünlü sokaklarını, bir gün Santa Barbara’yı gezen Kalkan, tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

HOLLYWOOD SOKAKLARINDA GEZİNTİ

Amerika seyahatinde Hollywood’u da ziyaret eden Gülenay Kalkan, ünlü isimlerin adlarının yer aldığı sokaklarda dolaştı. Oyuncu, yerde isimleri bulunan sanatçıların yazılarına dokunarak fotoğraf çektirdi.

KAHVALTI ANLARINI DA PAYLAŞTI

Seyahatinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Kalkan, Hollywood gezisinin yanı sıra kahvaltı yaptığı anları da takipçilerine gösterdi. Kaliforniya'da Santa Barbara'da kahvaltı yapan oyuncunun doğal ve keyifli halleri dikkat çekti.

YENİ SEZON ÖNCESİ AMERİKA MOLASI

Gülenay Kalkan, Amerika seyahatiyle yeni sezon öncesinde kısa bir mola verdi. Hollywood’un ardından Santa Barbara’yı da gezen oyuncu, tatilini farklı şehirlerde yaptığı gezilerle değerlendirdi.

Kalkan’ın rol aldığı “Güller ve Günahlar” dizisinin yeni sezonu öncesindeki Amerika turundan yaptığı paylaşımlar takipçilerinden ilgi gördü.