Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Güler ve Bayraktaroğlu'nu Sofya'da Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Lyubomir Monov, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Sofya Askeri Ataşesi Albay Uğur Mertoğlu ve Bulgaristan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Stoyan Stopov karşıladı.

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