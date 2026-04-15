Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun altı yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Yeniden açılan dosyada, daha önce ortaya çıkmayan yeni bulgulara ulaşıldı.

'HESAPLARINA GİRİLDİ, VERİLER SİLİNDİ'

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, soruşturmanın en kritik başlıklarından biri dijital veriler oldu.

JASAT'ın tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan Doku'nun kaybolmasından günler sonra sosyal medya hesabına giriş yapıldığı kesin olarak belirlendi.

17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği ve sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Aktarılana göre, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu.

Bu durum, dosyada "tesadüf" ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendirildi.

Instagram'ın ardından ise aynı gece sim kart takılarak WhatsApp'a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Gülistan'ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu tür bir müdahale "iz kaybettirme" amacı taşıdığı öğrenildi.

ABD'DEKİ İSİM KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE

TRT Haber'in aktardığına göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı olan Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mayıs 2022'den bu yana ABD'de bulunduğu öğrenilen Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

ERKEK ARKADAŞININ MESAJLARINA ULAŞILDI

tv100'ün haberine göre, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı.

Mesajlarda Abakarov'un, "Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim, gerekirse ölürüm ama seni kurtarmaya çalışırım" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ayrıca Abakarov'un Gülistan Doku'ya "Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu'ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize" mesajını gönderdiği görüldü.

Mesajlarda "Onlar" ifadesinin tekrar eden kullanımı, "organize yapı" şüphelerini artırdı.

ABLA SÖZCÜ TV'YE KONUŞTU: DELİLLER KARARTILDI

Öte yandan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada yıllardır adalet mücadelesi verdiklerini belirtti.

Abla Doku, soruşturma sürecinde delillerin karartıldığını ve arama çalışmalarının bilinçli şekilde yanlış yönlendirildiğini savundu.

Aygül Doku, "7 yıldır ne bir mezarımız ne de bir kefenimiz var" diye konuştu.

Acılı abla, adalet sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğini vurgulayarak, benzer acıların başka aileler tarafından yaşanmaması için çaba göstereceğini söyledi.

Abla Doku ayrıca, benzer acıları yaşayan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in de kendisini aradığını sözlerine ekledi.