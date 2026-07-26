Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetini belirlemek amacıyla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Kararda tanık ifadeleri ve dosyadaki dijital materyaller rol oynadı.

TÜRKAY SONEL'İN ODASINDAN ÇIKARILAN 4 KOLİDE NE VARDI?

A Haber'de yer alan habere göre, soruşturma dosyasının en dikkat çekici başlıklarından birini vali konutunda çıkarılan koliler oluşturdu. Konut çalışanı Gönül Gülmez ifadesinde; Gülistan Doku'nun kaybolduğuna dair haberlerin çıktığı dönemde Tuncay Sonel'in oğluna çok kızdığını, Mustafa Türkay Sonel'in odasındaki eşyaları 4 koliye doldurarak çalışanlara ve korumalara "Bunları atın, gitsin" dediğini ileri sürdü.

HANDAN SONEL'DEN "KOLİLERDE BÖCEK VARDI" SAVUNMASI

Handan Sonel ise savcılık sorgusunda kolilerin içinde delil niteliğinde materyal bulunmadığını savundu. Oğlunun balıklarına yem olarak beslediği solucan ve böceklerin kolilerde yer aldığını belirten Sonel, eşinin ders çalışmak yerine böceklerle uğraşan oğluna kızarak kutuları attığını ve çalışanlarla bu böcekleri sonradan topladıklarını ifade etti. Tanık ile şüphelinin olayın tarihi, kutu sayısı ve içeriği konusundaki çelişkili anlatımları mahkeme kararına yansıdı.

"EVDEN HEMEN ÇIKIN" TALİMATI VE GEÇ SİNİALLER

Dosyadaki bir diğer tanık Selvi Yeşil ise Doku'nun kaybolduğu gün saat 13.00-13.30 arasında Handan Sonel'in mutfağa panik hâlinde gelerek kendisine "Hemen çıkın, evinize gidin" dediğini öne sürdü. Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin saat 13.22'de kesildiğinin hatırlatılması üzerine Sonel, böyle bir olayın yaşanmadığını savundu. Öte yandan bilirkişi raporunda, Mustafa Türkay Sonel'in telefonunun 13-14 Ocak tarihlerinde Rostan mevkisinde sinyal verdiği bilgisine de yer verildi.

'ARABALAR TEMİZ ÇIKIYOR'

Savcılığın tutuklama gerekçeleri arasında ikamette yapılan sonraki aramada ele geçirilen 3 cep telefonu, 3 tablet, 2 hard disk, bir flaş bellek, bir harici bellek ve bir MacBook da yer aldı. Cihazların ilk aramada bulunmaması delillerin karartılması şüphesini artırdı. Evde bulunan ruhsatsız SIG Sauer marka tabanca hakkında bilgisinin olmadığını söyleyen Sonel, tutuklu oğluyla yaptığı görüşmedeki "Arabalar temiz çıkıyor" ifadesini ise sosyal medyadan öğrendiğini iddia etti.