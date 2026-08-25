Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun Tunceli'de kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma dosyasında ezber bozan detaylar gün yüzüne çıktı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyaya giren yeni teknik verileri, HTS kayıtlarını ve gizli tanık ifadelerini kamuoyuyla paylaştı.

GİZLİ TANIK "ŞUBAT" ANLATTI: KATLEDİLİP GÖMÜLDÜ

Dosyada "Şubat" kod adıyla yer alan gizli tanık, 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü Rostan mevkisinde katledildiğini ve cansız bedeninin olay yerine yakın bir noktaya gömüldüğünü beyan etti. Yapılan incelemelerde, Doku'nun cep telefonundan alınan son sinyalin de gizli tanığın işaret ettiği Rostan mevkisini gösterdiği tespit edildi.

KGYS VE PTS KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ DOĞRULADI

Soruşturma dosyasındaki teknik veriler cinayet şüphesini güçlendirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre; Mustafa Sonel, Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş'ın cinayetin işlendiği değerlendirilen saatlerde Doku ile aynı bölgede bulundukları saptandı.

"KATİL OLAY YERİNE Mİ DÖNDÜ?"

Soruşturmadaki en dikkat çekici unsur ise cinayetten 8 gün sonrasına ait alan kayıtları oldu. Tutuklu şüpheli Mustafa Sonel'in 13 Ocak 2020 gecesi cinayetin işlendiği Rostan mevkisinde sabahladığı belgelendi. Gelişmeyi değerlendiren Avukat Ali Çimen, "İnsan öldürme olayından sekiz gün sonra maktulün öldürüldüğü yerde Mustafa Sonel'in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı? Yoksa vicdan azabı mı?" ifadelerini kullandı.

ESKİ VALİ VE OĞLU DAHİL 28 TUTUKLAMA

Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde Doku'yu tanımadığını ve suçlamaları kabul etmediğini savundu. Ancak HTS ve kamera verileri iddiaları yalanladı. Aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Sonel'in de bulunduğu toplam 28 kişi soruşturma kapsamında tutuklanırken, Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları ve hukuki süreç devam ediyor.