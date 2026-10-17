Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) çalıştığı kafeye ait kamera kayıtlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında Doku’nun kafeye giriş ve çıkış görüntüleri bulunurken, çalıştığı üst kat ile işletmenin iç bölümlerine ait kayıtların yer almadığı belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Doku’nun, kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020’de kafeye gelişi ve iş yerinden ayrılışı güvenlik kameralarına yansıdı. Kafe, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katında bulunuyordu.

YAKLAŞIK 15 KAMERA BULUNUYORDU

Doku ile aynı dönemde kafede çalışan iş arkadaşı, soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından jandarmaya verdiği ifadede, Doku’nun üst kat sorumlusu olduğunu ve çalışma alanının bu kat olduğunu anlattı.

İşletmenin olay tarihindeki sahibi de tanık olarak yeniden alınan ifadesinde, kafede yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğunu ve üst katta da kameralar olduğunu belirtti. Üst kattaki kameraları soruşturmanın ilk döneminde polislere bildirdiğini söyleyen iş yeri sahibi, bu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini ifade etti.

Kafenin güvenlik kamera sistemini kuran şirketin sahibi de yeniden alınan ifadesinde, olay döneminde işletmeye üst kat dahil yaklaşık 15 kamera taktıklarını belirtti.

Üst kata ait görüntülerin dosyada bulunmaması nedeniyle, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in söz konusu tarihte kafenin üst katında bulunup bulunmadığı bu kayıtlar üzerinden belirlenemedi.

30 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR

Doku’nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden belirlenen alanlar, yer altı görüntüleme cihazlarıyla taranıyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda Doku’nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

SORUŞTURMADA 38 KİŞİ TUTUKLANDI

Doku’nun kaybolmasına ilişkin Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel, eski yakın koruması Şükrü Eroğlu, İl Özel İdaresi eski çalışanı Erdoğan Elaldı, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer bulunuyor.

Meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok, Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Mehmet Aca, güvenlik korucusu Fatih Özmen, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman ile bazı polis memurları da tutuklananlar arasında yer alıyor.