Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruşturmada gelinen son aşamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, dönemin Tunceli Valisi ve kayyum belediye başkanı Tuncay Sonel hakkında ciddi suçlamalar yöneltirken, Sonel’in ortaya çıkan iddiaların ardından kendisini korumak amacıyla eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile temas kurduğu yönündeki iddiaları da gündeme getirdi.

‘BÜROKRASİ İŞTİRAK HALİNDE’ İDDİASI

Karaca, dosyaya giren yeni delillerin, uzun süredir “kayıp” olarak değerlendirilen olayın bir cinayet olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Baş şüpheli Türkay Sonel’in babası olan Tuncay Sonel’in, cinayetin gizlenmesi sürecinde aktif rol oynadığı iddialarına dikkat çeken Karaca, “Devlet bürokrasisinin çürümüşlüğünü gözler önüne seren bu deliller; emniyet ve kamu görevlileri ile dönemin en yüksek mülki amirinin olayda iştirak halinde hareket ettiğini ortaya koymaktadır” dedi. Karaca, hâlihazırda gözaltında bulunan Sonel hakkında rüşvet, ihale yolsuzlukları ve kirli para ilişkilerine dair iddiaların da gündeme geldiğini belirtti.

PARA TRAFİĞİ VE ROL İDDİALARI GÜNDEMDE

Tunceli’de ve daha önce görev yaptığı Ordu’da kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığına dair çok sayıda şikâyet bulunduğunu hatırlattı. Gülistan Doku dosyasında adı geçen şüphelilerin ve yakınlarının kısa sürede zenginleştiğine dair iddiaların araştırılması gerektiğini vurgulayan Karaca, sosyal medyada da bu yönde çok sayıda paylaşım yapıldığını ifade etti. Olay döneminde baş şüphelinin kullanımında olduğu belirtilen ve güncel değeri yaklaşık 20 milyon TL olan lüks aracın nasıl edinildiğinin de kamuoyunda tartışıldığını kaydetti. Soruşturma kapsamında ifade veren koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun, Sonel’den aldığı nakit paraları onun talimatıyla transfer ettiğini söylediğini aktaran Karaca, ayrıca bir polis memurunun Doku’ya ait sim kart verileri üzerinde para karşılığı oynama yaptığının da dosyaya girdiğini belirtti.

“AĞAR İLE GÖRÜŞME” İDDİASI

Karaca, Sonel’in hakkında ortaya atılan iddiaların ardından kendisini korumak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu öne sürerek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile temas kurduğu yönündeki iddiaları da gündeme getirdi. Karaca, bu ilişkilerin araştırılması gerektiğini vurguladı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelttiği önergede; Sonel’in görev yaptığı dönemdeki ihalelerin yeniden incelenip incelenmeyeceği, nakit para transferlerinin kaynağının araştırılıp araştırılmadığı, şüphelilerin mal varlıklarındaki artışın mercek altına alınıp alınmadığı ve iddia edilen ilişkiler ağına yönelik herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği gibi çok sayıda soruya yanıt istedi. Karaca, Tuncay Sonel’in Tunceli Belediyesi’ne kayyım olarak atandığı dönemde de usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldiğini hatırlattı. 2019 yılında yapılan incelemelerde, belediyedeki çok sayıda ihalenin yalnızca acil durumlarda kullanılabilen pazarlık usulüyle gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığını belirten Karaca, toplam yaklaşık 35 milyon liralık yedi ihalenin bu yöntemle dağıtıldığını ifade etti. Bu ihalelere ilişkin yapılan şikâyetlerin ise Sonel tarafından “vali” sıfatıyla incelenerek kapatıldığı iddia edildi.