2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S. de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S., G.E.,⁠ ⁠S.G., ⁠S.Ö., ⁠C.A., ⁠N.A., gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

VALİNİN KORUMASI DA GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu'nun da İzmir’de gözaltına alındığı bildirildi.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN HAREKETLENDİ

2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan ve Türkiye’de görev yapan üç kadın savcı arasında yer alan Ebru Cansu dosyayı yeniden ele aldı.

Öte yandan Doku ailesiyle görüşen Ebru Cansu, "Bir başsavcıdan önce ben bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan benimde kızım. Ben bu yola başımı koyarım Gülistan’a ne olduğunu bulacağım" sözünü vermişti...

Soruşturmayı en baştan yürütme kararı veren Başsavcı’nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu.

Bu kapsamda Gülistan Doku’nun kaybolmasınadan önce ve kaybolduğu gün il genelindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) toplanarak incelemeye alındı.

Son olarak başsavcılığın talimatıyla 7 ilde 13 şüpheli hakkında cinayetten gözaltı kararı verildi. Şimdiye kadar aralarında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi.



Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.