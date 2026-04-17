Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken adliye önünde şüpheli yakınları Doku'nun ailesine saldırdı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku’nun kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki ifade işlemleri sürerken, adliye binası önünde taraflar arasında arbede çıktı. Şüphelilerin adliyeye getirilmesinin ardından şüpheli yakınları ile Gülistan Doku’nun ailesi arasında başlayan gerginlik üzerine emniyet güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Yaşanan olayda, şüphelilerden Savaş Gültürk’ün yakınları olduğu belirlenen grup ile Doku ailesi üyeleri arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri, gerginliğe karışan şüpheli yakınlarını adliye çevresinden uzaklaştırarak olayların büyümesini engelledi. Doku ailesinin fertleri, yıllardır sabırla adalet beklediklerini belirterek, adliye önünde uğradıkları saldırıya sert tepki gösterdi.

"YEDİ YILDIR ADALET ARIYORUZ"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, karşı tarafın kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Adaletin yerini bulmasını istediklerini vurgulayan Aygül Doku, şüpheli yakınlarının gösterdiği bu cüretin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Yedi yıldır tek amaçlarının kayıp kardeşlerini bulmak ve olayı aydınlatmak olduğunu söyleyen Doku, adliye önünde yaşananların ardından yetkililerden güvenlik ve çözüm talebinde bulundu.