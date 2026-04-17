Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya giren resmi belgeler, Gülistan Doku’nun kaybolmadan kısa süre önce Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün POLNET sistemi üzerinden yapılan incelemede, Doku’nun 31 Aralık 2019 saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığı tespit edildi. Ancak hastanenin kendi bilgi yönetim sisteminde aynı tarihe ait herhangi bir kayda ulaşılamadı.

'KASTEN SİLİNDİ'

Soruşturma kapsamında bir gizli tanığın, Doku’nun uyuşturucu madde etkisi altındayken istismara uğradığı yönündeki iddiaları üzerine inceleme derinleştirildi. Hastanenin veri tabanını inceleyen bilişim firmasının hazırladığı raporda, 31 Aralık 2019 tarihine ait sistem loglarının bulunmamasının olağan olmadığı ve bu kayıtların kasten, yetkisiz teknik müdahaleyle silindiğinin değerlendirildiği belirtildi.

'PROFESYONEL PLANLANMIŞ'

Adli kayıtlarda, POLNET verilerinin resmi belge niteliği taşıdığı vurgulanarak, söz konusu giriş kaydının kesin delil olduğu ifade edildi. Ayrıca silme işleminin basit bir hata olmadığı, yalnızca yazılımın ana kodlarına hakim ve ileri düzey teknik bilgiye sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Bu durum, olayın profesyonel şekilde planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Dosyaya giren belgelerde, kurtarılabilen veri parçalarında gebelikle ilgili olabileceği değerlendirilen tıbbi başlıkların yer aldığı da belirtildi. Bu kapsamda Başsavcılık, silinen kayıtların Doku’nun gebelik durumuna ilişkin bilgi içerip içermediğinin araştırılmasını istedi. Öte yandan 7-9 Ocak 2020 tarihleri arasında hastane sistemine erişerek kayıtları silen kişi ya da kişilerin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'BUNU İLK KEZ ANLATIYORUM'

Sözcü TV'ye konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda sıcak bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in attığı bu adımı kıymetli buluyoruz. Zira Adalet Bakanı 'Ucu nereye giderse gitsin' demişti.

Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel kızımıza tecavüz etmiş, sonra kızımızı öldürmüş. Sonra bu örgütlü şebekede hepsi bu tecavüzcüyü korumak için Gülistan'ın delillerini, bilgilerini her şeyini saklamışlar. Tuncay Sonel o dönem bizi köprüye götürüp, 'kızınız intihar etti. Yemin ederim size nedenini bulacağım' demişti.

Bunu ilk kez anlatıyorum. Oğlu Mustafa Türkay Sonel öğretmenevine olaydan sonra gelip bana başsağlığı diliyordu. Her katil olay yerine gelirmiş ya. Babasına inandık, tüm devleti köprünün başına yığmıştı. Çok çalışıyor gözüküyordu, teşekkür etmiştik."