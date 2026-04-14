Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

TV100'de yer alan habere göre, yeniden açılan dosyada Gülistan Doku'nun sevgilisi olduğu belirtilen Abakarov'un Doku'ya attığı mesajlar ortaya çıktı.

'SENİN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Abakarov'un mesajlarda Gülistan'a şu mesajları attığı görüldü;

"Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.

Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana.

'SENİ ZORLA BİR YERDE TUTUYORLAR DİYE KORKUYORUM'

Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün. Beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."