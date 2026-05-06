Gülistan Doku ile ilgili yıllardır sonuçlanmayan soruşturmada dikkat çeken yeni bir bilgi ortaya çıktı. 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolan genç kadının, aynı gün telefonundan gönderdiği son mesajın içeriği gün yüzüne çıktı.

'BEN ARTIK GELMEYECEĞİM'

Edinilen bilgilere göre Doku’nun, çalıştığı iş yerinin sahibine gönderdiği mesajda “Ben artık gelmeyeceğim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu mesaj, genç kadının kaybolmadan önceki ruh haline dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Ailenin 6 Ocak 2020’de kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, dosya uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı, bazı şüphelilerin tutuklandığı ve bazılarına adli kontrol tedbirleri uygulandığı biliniyor. Yurt dışında olduğu değerlendirilen bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yeni ortaya çıkan detayla birlikte, soruşturmanın seyrine ilişkin beklenti yeniden yükselirken, dosyada ilerleyen süreçte yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un jandarmada verdiği ifade ortaya çıktı.

‘TELEFONUNDA BENİM GOOGLE HESABIM KAYITLIYDI’

İfadesinde, kaybolduktan sonra Gülistan’ın telefonundaki hesabına telefonun yerini bulmak için erişmeye çalıştığını belirten Abarakov, “Gülistan’ın sosyal medya uygulamalarının hiçbirisinin şifrelerini bilmiyordum. Gülistan’ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Gülistan’ın telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı. Ben de Google hesabımdan Gülistan’ın telefonunun yerini bulmaya çalıştım. Hatta Antalya’da otelde kaldığımız zaman bizi koruyan polislere bu hesabı ve şifrelerini de verdim. O polisler de verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar. Bu polislerden sadece E. müdürü tanıyorum. Otele ilk yerleştiğimiz dönemlerde de E. müdür yanımızdaydı. Bu hesapları polislere vermeden önce Google hesabımda arama geçmişinde 05 Ocak 2020 tarihinden sonra ‘KYK YURT’ şeklinde arama yapıldığını fark ettikten sonra hesabı polislere bu konu hakkında araştırma yapmaları için verdim. Ben kesinlikle bu arama işlemini yapmadım ve hatta KYK’nın ne olduğunu bilmiyorum. Biz Gülistan ile beraberken tam tersine Gülistan Doku’nun telefonumdaki mesajlara ulaşmak için benim telefonuma uygulama yüklediğini fark ettim” dedi.