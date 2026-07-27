Soruşturma çerçevesinde, Sonel’e ait dijital materyaller incelemeye alındı. Bu kapsamda, Sonel ile tutuklu bulunan Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “kasten yaralama”, “yağma” ve “bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme” suçlarına ilişkin bulgular ele alındı. Soruşturma kapsamında 23 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen operasyonda E.E. ve S.K. isimli iki şüpheli de gözaltına alındı. Dijital incelemelerin ardından Sonel, Eroğlu ve Ertok, tutuklu bulundukları cezaevlerinden alınarak Erzurum’a sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne götürüldü.

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