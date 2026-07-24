Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında karar çıktı. Valilik konutunda çalışan tanıkların ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Handan Sonel'in savcılıktaki ifadeleri işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklandı. TUTUKLU SAYISI 16'YA ÇIKTI Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin güvenlik korucusu Y.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Handan Sonel'in tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. BİLİŞİM ŞİRKETİ PATRONU DA TUTUKLANMIŞTI Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ACA Bilişim Şirketi sahibi Mehmet Aca hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Mahkeme, Aca'nın "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.

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