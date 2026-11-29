Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada 6 yıl sonra öldürüldüğü tespit edilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin mali inceleme raporu tamamlandı. Hazırlanan MASAK raporunda, dosyadaki şüpheliler ile yakın çevreleri arasında gerçekleşen yaklaşık 100 milyon liralık para trafiğine ilişkin veriler kayda geçti.

Akşam gazetesinden Şehmus Çakan’ın haberine göre raporda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in 2020 ile 2026 yılları arasındaki banka hesaplarına 968 ayrı işlemle 34 milyon 527 bin 246 lira giriş olduğu, bin 285 işlemle de 27 milyon 978 bin 828 lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Sonel’in hesaplarındaki toplam işlem hacminin 62 milyon 506 bin 74 liraya ulaştığı belirtilirken, 2024 ve 2025 yıllarında kripto para platformu Paribu üzerinden çok sayıda işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.

YAKIN ÇEVRE VE KORUMA POLİSİ ARASINDAKİ TRANSFERLER

Mali incelemede Tuncay Sonel’in yakın çevresine ve aile bireylerine yönelik para transferleri de ayrıntılı olarak yer aldı. Kayıtlara göre 27 Aralık 2022’de Bülent Sonel tarafından Kader Kılıç’ın hesabına 1 milyon lira gönderildi. Tuncay Sonel’in ise 2023-2026 yılları arasında Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç’ın hesaplarına 100 bin, 125 bin ve 85 bin liralık kalemler dahil olmak üzere çok sayıda transfer yaptığı belirlendi.

Raporda ayrıca koruma polisi Şükrü Eroğlu ile Tuncay Sonel’in kayınbiraderleri Gürkan Teksarı ve Hakan Teksarı arasındaki para hareketlerine de yer verildi. Buna göre Eroğlu tarafından Gürkan Teksarı’ya 2017-2020 döneminde toplam 7 bin 600 lira, Hakan Teksarı’ya ise 2020 yılında bin 200 lira gönderildi.

MAL VARLIĞI VE AİLE ÜYELERİNE DAİR KAYITLAR

İnceleme dosyasında Tuncay Sonel’in üzerine kayıtlı 40 dükkan, 6 arsa, düğün salonu, bağ ve dairelerden oluşan gayrimenkul tapularına değinildi. Öte yandan raporda, Tuncay Sonel’in kız kardeşi Feride Doğan’ın dolandırıcılık suçundan üç ayrı yakalama kararıyla arandığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 75 bin lira adli para cezası bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA ÖDEMELERİ VE ŞÜPHELİ İFADELERİ

Soruşturma kapsamında eski Vali Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki finansal bağlantılar da incelendi. Gökhan Ertok’un banka hesaplarında 2018-2020 yılları arasında "Instagram", "Twitter", "takipçi", "beğeni" ve "sosyal medya paneli" açıklamalarıyla yapılan çok sayıda ödeme tespit edildi. İşlem açıklamalarında ACA Bilişim ve Bitcoin ifadelerinin de geçtiği, Tunceli ve Ordu valilikleri ile Tuncay Sonel’in adının yer aldığı altı ayrı işlemde toplam 3 bin 688 lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

"Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic" ve "Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti" açıklamalı işlemlere ilişkin 21 Nisan 2026’da ifade veren Tuncay Sonel, ACA Bilişim’e para göndermediğini, valilik veya belediye adına bu yönde bir ödeme yapılmadığını ve Ertok’tan sosyal medya hizmeti talep etmediğini beyan etti. Gökhan Ertok ise Şükrü Eroğlu’nun Şubat-Mart 2020 döneminde kendisine gönderdiği 10 bin liranın yaptığı işler karşılığında verilen bahşiş olduğunu savundu. Şükrü Eroğlu da 2 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde bazı işlemleri valinin talimatıyla yaptırdığını ve belirlenen tutarları Ertok’un hesabına kendisinin aktardığını söyledi.

KORUMA POLİSİNİN DÖVİZ VE GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ

Raporda koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun Ağustos 2025’te kardeşi Lokman Eroğlu’na üç ayrı işlemle "gayrimenkul" ve "daire alım kaporası" açıklamalarıyla toplam 800 bin lira gönderdiği tespit edildi. Eroğlu’nun altın, gümüş, dolar ve euro hesaplarında da yıllara yayılan hareketler saptanırken; dolar hesabında 2018’de 42 bin 641 dolar, 2019’da 43 bin 170 dolar ve 2026 yılında 30 bin 803 doları aşan işlemler kayıtlara geçti.

Dosyadaki iddialar kapsamında Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu öldürmesinin ardından babası dönemin Valisi Tuncay Sonel’in olayın üzerini örttüğü öne sürülürken, koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun Doku ailesinden alınan yedek SIM kartını eski polis Gökhan Ertok’a ulaştırdığı ve genç kıza ait dijital verilerin bu yolla silindiği belirtilmişti.

UMUT ALTAŞ’IN HESAP HAREKETLERİ

MASAK raporunun diğer bir bölümünde ise Umut Altaş’ın 2019 yılında Ali Eren Bayır’a yaptığı para transferlerinin açıklamalarında argo ve müstehcen ifadelerin yer aldığı görüldü. Altaş’ın annesi Nurşen Arıkan’ın 17 Nisan 2026’da savcılığa verdiği ifadede oğlunun talep ettiği 20 bin doları göndermediğini ve oğlunu engellediğini söylemesine karşın, banka kayıtlarında Ocak 2026 tarihinde toplam 770 dolarlık üç ayrı transferin gerçekleştiği tespit edildi.