Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Aralarında 3 doktor, bir hemşire, bir bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Diyarbakır'da ikamet eden ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek emniyet birimlerine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan bildirim üzerine güvenlik güçlerince geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda Gülistan Doku'ya ait cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde yer alan Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sinyal verdiği saptandı. Baraj gölünde gerçekleştirilen arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine, çalışmalara Ekim 2022 itibarıyla son verildi.

Arama faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen aile hukuki mücadelesini sürdürdü. Doku ailesi, Ocak 2024'te avukatları vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak soruşturmanın baş şüphelisi konumundaki adli kontrollü Z.A.'nın tutuklanmasını talep etti. Dilekçede ayrıca, o dönem soruşturmayı yürüten asayiş ekibinde görev yapan ve sonrasında meslekten ihraç edilen polis memuru baba E.Y.'nin de dosyaya şüpheli sıfatıyla dahil edilmesi istendi.

Aile bununla birlikte, dönemin valisi Sonel hakkında da baş şüphelinin yurt dışına kaçışına bilgisi dahilinde göz yumulduğu iddiasıyla, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

İlerleyen süreçte Vali Sonel, emniyet mensupları gibi pek çok kilit görevdeki isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...