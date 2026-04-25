Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda Tunceli Devlet Hastanesi'nde görevli bilgi işlem çalışanları Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da verildi.
TUTUKLANAN BAŞHEKİM İŞARET ETMİŞTİ
Raftan indirilen dosyada hastane görüntülerinin silindiği ortaya çıkmış ve hastanenin o dönem başhekimi olan Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı.
Özdemir ifadesinde 2019 ve 2020 yıllarında hastanenin bir yazılım şirketi ile çalışıldığını söylemişti.
Özdemir, hastanede şirket çalışanı olarak iki elemandan birinin Burçin Yerlikaya, asıl sorumlu olan diğerinin Yücel Erdem olduğunu ifade etmişti.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.
Son olarak adliyeye kelepçesiz olarak götürülmesi dikkat çeken eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da tutuklama kararı verildi. Sonel'in de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 12 olmuştu.
Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.