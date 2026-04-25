Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda Tunceli Devlet Hastanesi'nde görevli bilgi işlem çalışanları Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da verildi.

TUTUKLANAN BAŞHEKİM İŞARET ETMİŞTİ

Raftan indirilen dosyada hastane görüntülerinin silindiği ortaya çıkmış ve hastanenin o dönem başhekimi olan Çağdaş Özdemir tutuklanmıştı.

Özdemir ifadesinde 2019 ve 2020 yıllarında hastanenin bir yazılım şirketi ile çalışıldığını söylemişti.

Özdemir, hastanede şirket çalışanı olarak iki elemandan birinin Burçin Yerlikaya, asıl sorumlu olan diğerinin Yücel Erdem olduğunu ifade etmişti.