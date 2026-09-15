Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 6’ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 4’ü tutuklanmaları, 1’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu kararla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 36’ya yükseldi. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

6’NCI DALGA OPERASYONU

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak 6’ncı dalga operasyonu düzenlenmişti. Delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında görevdeki ve emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.