Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6'ıncı dalga operasyon düzenlendi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarıyla 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüpheliler arasında görevde bulunan ve emekli emniyet mensuplarının da yer aldığı belirtildi.
Operasyonun 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği, ekiplerin şüphelilerin adreslerinde gözaltı, arama ve el koyma işlemlerini sürdürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında işlemlerin devam ettiği kaydedildi.