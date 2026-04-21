Türkiye’nin gözünün kulağının çevrildiği Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı.

Hastane kayıtlarının silinmesi ve düzeltilme yetkisinin kendisinde olmadığını savunan Özdemir, söz konusu işlemlerden bilgi işlem personeli ile yazılım firmasını sorumlu tuttu.

'BU KONULAR BİLGİMİ GEREKTİRECEK KONULAR DEĞİL'

2019 ve 2020 yıllarında Tunceli Devlet Hastanesi kayıtlarının silinmesi ve düzeltilmesi işlemlerinde kimin yetkili olduğunun sorulduğu Özdemir, “Hastane kayıtlarının silinmesi, düzeltilmesi, eklenmesi hususlarında bu personeller ve firmanın kendisi yetkiliydi, benim ya da başka bir hastane çalışanında böyle bir yetki yoktu. Yetki olmadığı gibi bilgi ve beceriside yoktu. Benim de bu konu ile ilgili yetkim olmadığı gibi becerimde yoktur. Silme işlemi ile ilgili şöyle örnek vererek anlatmak istiyorum; A isimli şahsın Hastane müracatı alınıp TCKN’ den dolayı olası yanlış kaydedilmesi durumunda, Bilgi İşleme kaydı açan Polikinlik ya da Acil sekreteri yazılı belgeyi 2 Müdür Yardımcısına imzalatıp, havalesini sağlayarak Yücel beye yazılı olarak dilekçesini verir, Yücel bey gerekli silme, düzeltme ve ekleme işlemlerini yapar, bu tarz konular benim bilgimi gerektirecek konular değildir, daha önce yapıldıysa da bilgim yoktur” yanıtını verdi.

KAYITLARA SONRADAN NEDEN ULAŞILAMADI?

Özdemir’e emniyetteki sorgusunda, POLNET sisteminde 7 Ocak’ta sorgu yapılıp tutanak tutulmasına rağmen daha sonra bu kayıtlara ulaşılamadığı da soruldu. Özdemir şunları söyledi:

"Bahse konu POLNET sisteminin Polislerin kullanmış olduğu sorgu sistemi olarak biliyorum. POLNET’ in de verileri Hastaneden aldığını biliyorum. 7 Ocak’ ta böyle bir POLNET sorgusu yapılıp Tutanak tutulduysa herhalde böyle bir şey vardır. Sonrasında bu kayıtlara ulaşılamıyorsa silinmiştir. Başkaca bir açıklaması olup, olmadığı konusunda bir bilgim yok, bu konuyu bilişim uzmanlarının çözmesi gerekli. Tahminen silindiği yönünde görüşüm vardır."

TOPU BİLGİ İŞLEME ATTI

“Gülistan Doku’ nun bahse konu hastane kayıtlarına silme talimatını size kim verdi? Siz bu silme işlemini kime yaptırdınız?” sorusunun sorulduğu Özdemir, “ Bu tamamen Bilgi İşlemciler ve yazılım şirketi olan Sisoft’ un sorumluluğunda ve kontrolünde olan işlemlerdir. Benim Kullanıcı yetkilerimde o dönem böyle bir yetkim yoktu. Firma ile hizmet sözleşmemiz vardır. Benim normal Polikinlik Hizmetleri ve Hastane istatislikleri konusunda kullanıcı yetkim vardır. Bu konu hakkında bir bilgim olmadığı için silme işleminide kimin yaptığını, ya da kimin yaptırdığını bilmiyorum. Bana kimse bu işlemi yapma konusunda talimat vermedi, veremezde çünkü ben böyle kötü bir işi yapacak değilim, benim meslek etiğime, kişisel karakterime yakışmayan durumdur. Maddi, manevi bir problemim olmadığı için hiçbir vaatle kimse bana bu tarz yasal olmayan, yanlış işlemleri yaptıramaz” yanıtını verdi.