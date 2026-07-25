Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi ve oğlundan sonra valinin eşi de tutuklandı. Dosyaya göre, bir tanık cansız bedenin yok edilmesi için valinin eşinden 100 bin TL aldığını öne sürdü. İfadesinde bu iddiayı reddeden Handan Sonel, bir çok soruya ‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ yanıtı verdi.

‘HEMEN EVİNİZE GİDİN’

Soruşturmanın kritik noktalarından biri de Doku’nun telefon sinyalinin kesildiği 13:22’de vali konutunda yaşananlar oldu. Konut çalışanının ifadesine göre, Handan Sonel kendisine ‘Hemen çıkın, çabuk çıkın, evinize gidin’ dedi. Sonel ise bu olayın yaşanmadığını savundu, tanığın beyanının tehditle alınmış olabileceğini iddia etti.

‘4-5 GÜN ODADAN ÇIKMADI’

Tanık beyanlarına göre, Doku kaybolduktan sonra Sonel’in oğlu 4-5 gün odadan çıkmadı. Anne Sonel bunu da okulda yaşanan bir tartışmaya bağladı.

‘BUNLARI ATIN’

Bir diğer vali konutu çalışanı kendisine 4 koli verilerek ‘Bunları atın’ dendiğini ileri sürdü. Anne Sonel, kutuların delil olmadığını, oğlunun balıkları için topladığı böceklerin olduğunu iddia etti. Handan Sonel’in evinde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız tabancayla ilgili soruya ‘Nereden geldi, bilmiyorum’ yanıtını verdi.

’15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI’

Adalet Bakanı Gürlek de soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Bu hafta 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ifade eden Gürlek, 15 şüphelinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.