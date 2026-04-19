2020’den bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum’a getirilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün Elazığ’da gözaltına alınan ve daha sonra Erzurum’a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

