Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma, cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli, gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Vali Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için JAK ve JASAT ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazları ile belirlenen bölgelerde arama çalışmaları sürerken, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon düzenlendi. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli, gözaltına alındı.

ANKARA'DA 2 KİŞİYE GÖZALTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde yapılan incelemeler sonunda Ankara'da operasyon yapıldı. Açılan telefonda eski Vali Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheli, Ankara'da gözaltına alındı.

GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI

Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen güvenlik korucusu F.Ö., 'Kasten öldürmeye yardım' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanırken, iş insanı O.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, F.Ö. cezaevine gönderildi.

DOKU AİLESİNDEN TEPKİ

Bugün de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun SIM kartında işlem yaptığı belirtilen tutuklu Gökhan Ertok'un patronu M.A. ile dönemin güvenlik korucusu Y.A., JASAT ekipleri tarafından ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler adliyeye getirilirken Doku ailesinin bireyleri, "Katiller" diyerek bağırdı.