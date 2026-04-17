Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan genç kadına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden Gökhan Ertok “delilleri yok etme” suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Doku’yla son teması olduğu belirlenen ve o dönem İl Özel İdaresi’nde çalışan Erdoğan Elaldı ise “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nde kamera sistemlerinden sorumlu Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevine gönderilen ihraç polis memuru Ertok’un, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olmak istediği öğrenildi. “TALİMAT VALİDEN” İDDİASI Ertok, ifadesinde Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine verildiğini öne sürdü. Kritik dijital verilerin silinmesi yönünde talimat alındığını iddia etti.

