Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8’inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta yaklaşık 21 saat süren ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Operasyon çerçevesinde aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 18’inin gözaltına alındığı belirtildi.