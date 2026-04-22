Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Barosu önünde soruşturmanın seyrine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çimen, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığını hatırlattığı açıklamasında, “Yeni gözaltılar olabilir mi?” sorusunu da yanıtladı.

Çimen, faillerin verdiği beyanların bazı kişileri işaret ettiğini söylerken sözlerine şöyle devam etti:

"Orada görev alan dönemin kolluk amirlerinin, onların sorumlu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle tabii onların da dosyaya dahil olması lazım. Durumlarını belirten dilekçe vermeleri gerekir. İkinci dalga operasyonu bekliyoruz çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu yönüyle dosyada görev almış Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şu an şüphe altındadırlar. Yargılanıp aklanmaları gerekir."