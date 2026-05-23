Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yıllardır süren soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı ve karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydının ortaya çıktığı iddia edildi.

"KATİLİ ELLERİNİZE BIRAKACAĞIM"

Ortaya çıkan ses kaydında Altaş ""Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dedi.

"BU OLAY ARTIK ÇÖZÜLSÜN"

Umut Altaş gözaltına alınmadan verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne süren Altaş, “O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, ‘Çok bağırıyordu ben de sıktım’ dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 kişiden 12’sinin tutuklandığı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi. Yetkililerin, ABD’de gözaltında bulunan Umut Altaş’ın Türkiye’ye iade sürecini yakından takip ettiği ifade ediliyor.