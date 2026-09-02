Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirilen Zeinal Abarakov'un ifadesi, yaklaşık 4 saat sürdü. Abarakov, 'suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İfade işlemi tamamlanan Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü. SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 30'A ULAŞTI Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi. Çeşitli kentlerde yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında dalgıç polis G.G. tutuklanmış, dün ise 1 kişi daha tutuklanmışti. Bu gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 30'a yükseldi. 2 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin adli süreç devam ederken, soruşturma sırasında elde edilen bulgular ve yeni gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

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