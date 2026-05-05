Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku dosyasında şüpheli konumda bulunan eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov’un telefonuna ilişkin hazırlanan kriminal inceleme raporunda dikkat çekici bulgulara yer verildi.

WHATSAPP GÖRSELLERİ DE SİLİNMİŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, soruşturma dosyasına giren teknik incelemede Abakarov’a ait cep telefonunda çeşitli veri silme işlemleri tespit edildi. Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Zainal Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

ADLİ EMANETTEYKEN YAPILMIŞ

Tutanakta Abakarov'a; "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019'da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu yöneltildi.

‘KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM’

Abakarov kendisine yöneltilen soruya, "Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden, ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefon ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez" şeklinde karşılık verdi.