Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden jandarmadaki işlemleri tamamlanan sekiz polis, Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından, şüphelilerden 1'inin serbest bırakılmasına karar verildi. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması, altı şüphelinin ise tutuklanması talep edildi. DÖRT TUTUKLAMA VAR Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mahkeme, üç şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma" şartıyla adli kontrol kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

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